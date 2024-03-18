Giresun İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

GİRESUN İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

ALUCRA

DERELİ

GÖRELE

ŞEBİNKARAHİSAR

BULANCAK

DOĞANKENT

GÜCE

TİREBOLU

ÇAMOLUK

ESPİYE

KEŞAP

YAĞLIDERE

ÇANAKÇI

EYNESİL

PİRAZİZ

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.