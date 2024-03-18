Giresun İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
GİRESUN İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
ALUCRA
DERELİ
GÖRELE
ŞEBİNKARAHİSAR
BULANCAK
DOĞANKENT
GÜCE
TİREBOLU
ÇAMOLUK
ESPİYE
KEŞAP
YAĞLIDERE
ÇANAKÇI
EYNESİL
PİRAZİZ
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.