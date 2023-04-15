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Ekrem İmamoğlu'nu güldüren dörtlük. Kalabalığın arasında açılan o pankartı okudu

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi il il gezerek vatandaşlara seslenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu defa Giresun'da vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu burada açılan pankartları okurken içlerinden bir tanesi dikkatini çekti.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 18:55
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Giresun mitinginde açılan pankartı okuyan Ekrem İmamoğlu kendisini güldüren pankartı yüksek sesle okudu

Ekrem İmamoğlu'nu güldüren dörtlük. Kalabalığın arasında açılan o pankartı okudu
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(ANKA) Giresun’a gelen İBB Başkan Ekrem İmamoğlu, Atatürk Meydanı’nda vatandaşlara hitap etti. 

İmamoğlu, "Biz liyakata önem vereceğiz. Biz memleketimizin evlatları ile bu ülkeyi yöneteceğiz. Sadece bir avuç insan ile ülkeyi yönetme devrine son vereceğiz. Onlara 'Evinize gidin hadi, güle güle' diyeceğiz. Gençlerimiz hayallerini artık bu topraklarda kurmuyor. 

Biz bu şehrin her katma değerini yücelteceğiz. İnsanları kandırdıkları bu döneme son vereceğiz. Ne demişlerdi 'Bunlar gelince yardımları keserler.' Biz ne yaptık; 5 katına çıkardık. Biz insanlarımızı zengin yapmaya, üretmeye ve ürettirmeye geliyoruz” diye konuştu.

"YÖNETİCİNİN VATANDAŞ KARŞISINDA HADDİNİ BİLDİĞİ BİR SİSTEMDİR CUMHURİYET"

Bunun bir revizyon dönemi olduğunu, bir kişinin değil, milletin dediğinin olduğu, devletin halka gücünü değil, şefkatini gösterdiği bir dönemin geldiğini ifade eden İmamoğlu, “Konuşurken döver, söver gibi değil, güler yüzlü bir dönem geliyor. Bir yöneticinin vatandaşa haddini bildirdiği değil, vatandaş karşısında haddini bildiği bir sistemdir Cumhuriyet. Bizimle görüşemiyor bile.

Ekrem İmamoğlu CHP'li, Millet İttifakı'nın belediye başkanı. Devletin, memleketin partisi olur mu ya? Bir belediye başkanı seçildikten sonra, rozetini çıkarır milletine hizmet eder." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu konuşmasının sonunda kalabalığın arasında açılan pankartları da sırasıyla okudu. İçlerinden bir tanesi özellikle dikkatini çeken İmamoğlu kendisini güldüren şu dörtlüğü de yüksek sesle okumayı ihmal etmedi.

İşte mitingde açılan o pankartta yazanlar:

“Fındık dalda tekleme
Tayyip bizi bekleme
Ekrem gelmiş şehrime
Heç keyfimi elleme”

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