Giresun'da 57 litre sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Bulancak, Dereli ve Güce ilçelerinde sahte alkollü içki imal ve satışına yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 57 litre el yapımı sahte alkollü içki, alkol damıtma cihazı, alkol yapımında kullanılan 8 varil, 2 derece, sahte içki yapımında kullanılan 8 çuval toz şeker ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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