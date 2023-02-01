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  • Giresun’da vahşet! Eşini keserle öldürüp, çamaşır ipiyle intihar etti

Giresun’da vahşet! Eşini keserle öldürüp, çamaşır ipiyle intihar etti

Giresun’da evde cansız bedenleri bulunan çiftten Ali Tetik'in (70), keserle başına vurduğu Sevim Tetik'i (65) öldürüp, mutfakta kendisini iple asarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 15:53
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Giresun’da Ali Tetik 65 yaşındaki eşi Sevim Tetik’e keserle öldürüp çamaşır ipiyle intihar etti

Giresun’da vahşet! Eşini keserle öldürüp, çamaşır ipiyle intihar etti
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Olay, dün akşam Görele ilçesinde Burunucu köyünde meydana geldi. Ali-Sevim Tetik çiftinden haber alamayan yakınları, durumu köy muhtarına bildirdi. Çiftin yaşadığı eve giden muhtar, mutfak camından içeriyi kontrol etti.

MUHTAR KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Bu sırada muhtar, Ali Tetik'in sandalye üzerinde oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark etti. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve girip, Ali Tetik'i çamaşır ipi ile asılı bulan ekipler, eşinin de holde hareketsiz yattığını gördü. Sevim Tetik'in başında darp izleri tespit edildi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

CESEDİN YANINDA KESER BULUNDU

1 çocuk sahibi çiftin cenazeleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çalışma başlatan jandarma, evde detaylı inceleme yaptı. İncelemede, Sevim Tetik'in cesedinin yanında keser bulundu.Ali Tetik'in, eşi Sevim Tetik'i başına keserle vurarak öldürdüğü ardından mutfağa giderek kendisini çamaşır ipiyle asıp, yaşamına son verdiği belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(Kaynak: DHA)

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Böyle buyurdu Zerdüşt
1.02.2023 16:14
Millet cinnet geçirmeye başladı.neden niçin sorgula benim araplaştırilmaya çalışan milletim.  
 
Dūşūn bu milletin yakasından maçkalı
1.02.2023 16:04
Potamyalı mūzelik rūstem Şu an cinnet anarşisi içinde yalanlarınla, adamlığını icara vermiş gūruhunla çığırından çıkarttığın ūlkenin insanları. Git artık git! Bu ūlkenin sana verebileceği birşey yok!  
 
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