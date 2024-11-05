Giresun'da dilencilere denetim

Kaynak: İHA
Giresun'da dilencilere denetim

Giresun Belediyesi, vatandaşların vicdani duygularını istismar eden dilencilik faaliyetlerine karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu kez vatandaşların duygularıyla oynayan dilenciler için sahadaydı. Şehir merkezinde birçok noktada devriye ve kontrol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri vatandaşlardan şüpheli buldukları durumları ihbar etmelerini istedi ve şöyle ekledi: "Kentimiz genelinde belirli noktalarda devriye ve kontrol faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Şüpheli durumları lütfen bize bildirin, birlikte daha güvenli bir şehir oluşturalım"

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