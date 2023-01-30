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Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 17:44
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Giresun'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, uzun süredir firari durumda bulunan, örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride yer alan S.A. ile araması bulunan F.A'nın, il merkezinde "gaybubet" evinde saklandıklarının belirlendiği aktarılan açıklamada, zanlıların 27 Ocak'ta yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, S.A. ve F.A'nın çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. (AA)

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