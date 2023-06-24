Giresun'da heyelan yol çökertti

İHA'nın haberine göre, Giresun'da heyelan nedeniyle yol açma çalışması yapıldığı esnada yol kenarında duran bir vatandaşın uyarılarak geri çekilmesinin hemen ardından yolda heyelan meydana geldi. Vatandaş uyarıyı dinlemese yolla birlikte uçurumdan aşağıya uçacaktı.

Yolun çöktüğü heyelanda o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak sonrası merkeze bağlı Duroğlu beldesinde sel ve su baskınları sonucu ev ve işyerleri zarar görürken, köy ve mahallelerde ise art arda heyelanlar meydana geldi.