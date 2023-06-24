Giresun’da heyelanda kaybolan kişi aranıyor

(DHA) Doğu Karadeniz’de 3 gün önce başlayan ve aralıklarla süren sağanak, Giresun’da dün yaşamı olumsuz etkiledi.

Etkili sağanak, heyelan, sel ve taşkınlara neden olurken, merkeze bağlı Duroğlu beldesinde yollarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Metrekareye 60 kilogramın üzerinde yağış düşen beldenin yüksek kesimlerinde mahsur kalanlar AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerince göle dönen yoldan iş makinesi ile kurtarılıp, güvenli alana götürüldü.

Beldede bazı park halindeki araçlar da sel suyunun taşıdığı toprakla kaplandı.

KAYIP KİŞİ ARANIYOR

Beldenin Çağlayan Mahallesinde yamaç arazide meydana gelen heyelanda sürüklenerek toprak altında kalan ahşap evde tek başına kalan Rıdvan Coşar, kayboldu.

Dün gün boyu süren aramalardan sonuç alınamayan Coşar için çalışmalara devam edildi.

Heyelan bölgesi ve Aksu Deresi arasında aramalarını yoğunlaştıran AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, henüz Rıdvan Coşar’a dair bir ize ulaşamadı. Ekipler, botla girdikleri derede aramalarına devam ediyor.

HASAR TESPİTLERİNE BAŞLANDI

Beldede içme suyu ve enerji nakil hatlarında onarımlar sürerken, hasara yol açan afetin izleri de silinmeye çalışılıyor, cadde ve sokaklarda balçık temizleniyor. Belediye ve DSİ ekiplerinin iş makineleri destekli çalışmalarında heyelanda hasar alan yollar da onarılıp, ulaşıma açılıyor.