Giresun’da korkutan yangın

Giresun’un Alucra ilçesinde bulunan bir binada, Dursun Türker’e ait dairede yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay yerine gelen Alucra Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Alucra Kaymakamı Muhammet Cengiz ve İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kullanılmaz hale gelen dairede hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.