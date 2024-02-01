Giresun’da korkutan yangın

Kaynak: İHA
Giresun’da korkutan yangın
Giresun’da bir binada çıkan yangın sonrası Dursun Türker adlı şahsa ait daire kullanılmaz hale geldi.

Giresun’un Alucra ilçesinde bulunan bir binada, Dursun Türker’e ait dairede yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay yerine gelen Alucra Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Alucra Kaymakamı Muhammet Cengiz ve İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kullanılmaz hale gelen dairede hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

aw132553-02.jpgaw132553-01.jpg

Son Haberler
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Sisi zor durumda Ekonomi
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Sisi zor durumda
Doğu Karadeniz'den 1 milyar dolarlık ihracat Ekonomi
Doğu Karadeniz'den 1 milyar dolarlık ihracat
Resimdeki ünlüyü tanıdınız mı? Herkesin tanıdığı o şarkıcı ilk defa paylaştı Magazin
Resimdeki ünlüyü tanıdınız mı? Herkesin tanıdığı o şarkıcı ilk defa paylaştı
Çocuklarda büyüme ağrısı nedir Sağlık
Çocuklarda büyüme ağrısı nedir
Ramazan hocanın katil zanlısı yakalandı Gündem
Ramazan hocanın katil zanlısı yakalandı
Suudi Arabistan'dan TFF'ye flaş başvuru: Parayı geri verin. Şimdi ne olacak? Spor
Suudi Arabistan'dan TFF'ye flaş başvuru: Parayı geri verin. Şimdi ne olacak?
Sivasspor'dan flaş transfer Spor
Sivasspor'dan flaş transfer