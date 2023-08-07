Giresun'da minarede mahsur kalan yavru baykuş 2 ay sonra kurtarıldı

Giresun'un Eynesil ilçesindeki Dereköy Camisi minaresinde yuva yapan baykuş un yavru larından biri 2 ay önce minarenin boşluğuna düştü. Köylüler tarafından 2 aydır beslenen yavru nun bulunduğu yerden çıkamaması üzerine durum AFAD ekiplerine bildirildi.

AFAD ekiplerince bulunduğu minare boşluğundan kurtarılan yavru baykuş , Görele ilçesinde götürüldüğü veterinerde tedavi altına alındı. Tedavinin ardından baykuş, Tirebolu Doğa Koruma ve Milli Parklar İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.

Köy sakinlerinden Hasan Kılıç, minarenin şerefesine yuva yapan baykuş un yavru sunun minare boşluğuna düştüğünü fark tetiklerini ve iki aydır beslediklerini ifade etti.