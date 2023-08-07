Giresun'da minarede mahsur kalan yavru baykuş 2 ay sonra kurtarıldı

Giresun'un Eynesil ilçesinde caminin minare boşluğunda mahsur kalan yavru baykuş 2 ay sonra kurtarıldı.

KAYNAK: AA
Giresun'da minarede mahsur kalan yavru baykuş 2 ay sonra kurtarıldı

Giresun'un Eynesil ilçesindeki Dereköy Camisi minaresinde yuva yapan baykuşun yavrularından biri 2 ay önce minarenin boşluğuna düştü. Köylüler tarafından 2 aydır beslenen yavrunun bulunduğu yerden çıkamaması üzerine durum AFAD ekiplerine bildirildi.

AFAD ekiplerince bulunduğu minare boşluğundan kurtarılan yavru baykuş, Görele ilçesinde götürüldüğü veterinerde tedavi altına alındı. Tedavinin ardından baykuş, Tirebolu Doğa Koruma ve Milli Parklar İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.

Köy sakinlerinden Hasan Kılıç, minarenin şerefesine yuva yapan baykuşun yavrusunun minare boşluğuna düştüğünü fark tetiklerini ve iki aydır beslediklerini ifade etti.

Artık uçması gerektiğini düşündükleri yavrunun bulunduğu yerden çıkamaması üzerine AFAD ekiplerinden yardım istediklerini aktaran Kılıç, "AFAD ekipleri tarafından kurtarılan yavruyu Görele ilçesinde bir veterinere götürdük. Veteriner, baykuşun yaban hayvanı olduğu için Tirebolu ilçesinde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar İlçe müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiğini söyleyince biz de buraya teslim ettik" dedi.

Öne Çıkanlar
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray’ın en sevilen şarkıları
Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray’ın en sevilen şarkıları
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Burkina Faso'da terör saldırısı. 25 kişi öldü Dünya
Burkina Faso'da terör saldırısı. 25 kişi öldü
PSG golcüsüne kavuştu Spor
PSG golcüsüne kavuştu
Kocaeli'de 2 gün boyunca bazı plajlarda denize girmek yasaklandı Güncel
Kocaeli'de 2 gün boyunca bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
NATO ve AB, selin vurduğu Slovenya'ya yardım gönderiyor Dünya
NATO ve AB, selin vurduğu Slovenya'ya yardım gönderiyor
Lucas Torreira antrenmanı yarıda bıraktı. Sebebi belli oldu Spor
Lucas Torreira antrenmanı yarıda bıraktı. Sebebi belli oldu
Rusya’nın füze saldırısında 5 ölü, 31 yaralı Dünya
Rusya’nın füze saldırısında 5 ölü, 31 yaralı