Giresun'da minarede mahsur kalan yavru baykuş 2 ay sonra kurtarıldı

Giresun'un Eynesil ilçesindeki Dereköy Camisi minaresinde yuva yapan baykuşun yavrularından biri 2 ay önce minarenin boşluğuna düştü. Köylüler tarafından 2 aydır beslenen yavrunun bulunduğu yerden çıkamaması üzerine durum AFAD ekiplerine bildirildi.
AFAD ekiplerince bulunduğu minare boşluğundan kurtarılan yavru baykuş, Görele ilçesinde götürüldüğü veterinerde tedavi altına alındı. Tedavinin ardından baykuş, Tirebolu Doğa Koruma ve Milli Parklar İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.
Köy sakinlerinden Hasan Kılıç, minarenin şerefesine yuva yapan baykuşun yavrusunun minare boşluğuna düştüğünü fark tetiklerini ve iki aydır beslediklerini ifade etti.
Artık uçması gerektiğini düşündükleri yavrunun bulunduğu yerden çıkamaması üzerine AFAD ekiplerinden yardım istediklerini aktaran Kılıç, "AFAD ekipleri tarafından kurtarılan yavruyu Görele ilçesinde bir veterinere götürdük. Veteriner, baykuşun yaban hayvanı olduğu için Tirebolu ilçesinde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar İlçe müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiğini söyleyince biz de buraya teslim ettik" dedi.