Giresun'da sağanak: Cadde ve sokakları su bastı

Giresun'da etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla dolarken, araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı.

KAYNAK: AA
Giresun'da sağanak: Cadde ve sokakları su bastı

Şehir merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun liman ve Keşap durağı mevkilerinde su birikintisi oluştu.

Ordu ve Trabzon yönlerine bir süre ulaşıma kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Arıza nedeniyle araçlarında mahsur kalanlara, polis ve çevredeki esnaf yardım etti.

Sazbeyi mevkisinde binaların zemin katındaki bazı iş yerlerini su bastı. Sürücüler, cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı.

Giresun Belediyesi ekipleri, iş yerlerinin yanı sıra sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'da sağanak: Cadde ve sokakları su bastı

Giresun'da sağanak: Cadde ve sokakları su bastı

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