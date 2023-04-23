Giresun'daki iki kazada 3 kişi hayatını kaybetti iki kişi yaralandı

Giresun'un Eynesil ve Bulancak ilçelerinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda 2 kişi de yaralandı.

EYNESİL'DEKİ KAZADA İKİ VATANDAŞ HAYATINI YİTİRDİ

Eynesil ilçesine bağlı Kemerli köyünde Ali Toklu (61) yönetimindeki otomobil dereye devrildi. Sürücü Toklu ile araçta bulunan Güner Küçük (52), Sevim Küçük (61) ve Nuray Toklu yaralandı.

Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güner Küçük ve Sevim Küçük, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BULANCAK'TAKİ KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyünde sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet uçuruma devrildi. Araçta bulunan Süleyman Vural hayatını kaybetti.