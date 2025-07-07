Giresunspor'a piyango çıktı: Süper Lig'e geldiler

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), averajla Süper Lig’in kapısından dönen Giresunspor Erkek Hentbol Takımı için sürpriz bir karara imza attı.

Sezonu 3. sırada tamamlayan Yeşil Beyazlılar, yapılan değerlendirme sonrası Süper Lig’e davet edildi.

Giresunspor Erkek Hentbol Takımı, 2024-2025 sezonunda THF Erkekler 1. Ligi’nde Dörtlü Final grubuna kalmasına rağmen, üçlü averaj kuralı nedeniyle Süper Lig biletini alamamıştı. Yeşil beyazlı ekip, final etabında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etmiş, genel averajda avantajlı olmasına rağmen üçlü averajda Bahçelievler Belediyesi ve Ankara Hentbol’un gerisinde kalmıştı.

Ancak Türkiye Hentbol Federasyonu ile yapılan olumlu görüşmeler sonucu Giresunspor’a müjdeli haber geldi. Federasyonun aldığı kararla, Giresun temsilcisi 2025-2026 sezonunda Erkekler Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Giresunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Hentbol Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda, Önallar Giresunspor Hentbol Takımımız 2025-2026 sezonundan itibaren Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele edecektir.

Giresunsporumuz, sadece futbol değil; hentbol başta olmak üzere birçok amatör branşta da ilimizi temsil eden önemli bir değerdir. Yeni sezonda şehrimizi Süper Lig’de en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız takımımıza başarılar diliyoruz.”