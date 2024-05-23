Girişimcilere 10 milyon dolar yatırım hamlesi

Çağlar Çağatay
Girişimcilere 10 milyon dolar yatırım hamlesi

Yapay zeka, blockchain ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren girişimlere odaklanan Kayacan Holding, 2030 yılına kadar 100 girişime 10 milyon dolar yatırım yapmayı hedeflediğini duyurdu.

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Gençpa Teknoloji ve yenilikçi iştirakleri Kayacan Holding çatısı altında bir araya geldi. Holding, bu birleşmeyle Türkiye ekonomisine katkı sağlayarak global arenada büyük bir oyuncu olmayı hedeflediğini duyurdu.

Teknoloji, enerji, sağlık, e-ticaret ve perakende gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Holding’in bünyesinde Gençpa Teknoloji, iFocus, 5K Teknoloji, Gökada, Inepilepsy, Ficodesk, Ziv4, Hebys, Copetract, Qsoft, Prevego ve Pocket E-sim gibi markalar bulunuyor.

İSTİHDAMI ARTIRACAK

Kayacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Kayacan, çağın gelişen teknolojileriyle daha verimli çözümler sunmak ve yeni fikirlere can vermek amacıyla yeniden yapılandıklarını anlattı. Dijital dünyada öncü olmayı ve küresel etki yaratmayı hedeflediklerini açıklayan Kayacan, Holding olarak yüzde 100 büyüme sağlayarak geçen yıl 1 milyar TL’nin üzerinde olan ciroyu 2 milyar TL’ye yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

2030 yılı hedeflerini de açıklayan Kayacan, “10 milyar TL ciroya ulaşmayı amaçlıyoruz. ABD, Avrupa, Brezilya, Çin ve Hindistan pazarları için çalışmalara hız verilecek. Yüzde 65’i kadın çalışandan oluşan holding istihdamını 2024 yılı sonuna kadar yüzde 40 artıracağız” dedi.

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START-UP’LARA REHBERLİK DE SAĞLIYOR

Holding olarak yapay zeka, blockchain ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren girişimlere odaklandıklarını belirten Kayacan, bu start-up’lara sadece finansal destek sunmakla kalmadıklarını aynı zamanda rehberlik de sağladıklarını ifade etti.

Inepilepsy, Keyzersoft ve Hebys gibi öncü girişimlerle sağlık, finans ve medya sektörlerinde önemli yatırımlar yaptıklarını açıklayan Kayacan, bu girişimlerin inovasyonun sınırlarını zorlayarak, sektörel liderlik ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine de katkıda bulunduğunu açıkladı. Kayacan, 2030 yılına kadar 100 girişime 10 milyon dolar yatırım yapmayı hedeflediklerini de ifade etti.

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