Girit Adası'ndaki barajlarda su seviyesi yüzde 70 düştü

Girit Adası'nda barajlardaki doluluk oranında yaşanan büyük düşüş nedeniyle Ada'ya sadece 5 hafta yetecek kadar su kaldığı kaydedildi.

KAYNAK: AA
Girit Adası'ndaki barajlarda su seviyesi yüzde 70 düştü

Ta Nea gazetesinin haberine göre, Ada'daki barajların doluluk oranı yüzde 70 düştü.

Yılbaşına kadar yağış olmaması halinde, barajlarda Ada'ya sadece 5 hafta yetecek kadar su kaldı.

Girit'te bulunan 13 barajdan doluluk oranı yüzde 16 ile en düşük olan Aposelemi Barajı'ndaki su miktarı 4 milyon metreküp olarak belirlendi. Barajın geçen yıl aynı dönemdeki su miktarı ise 15-17 milyon metreküptü.

Turizm nedeniyle yaz aylarında nüfusunda artış olan Ada'da bu yıl yağışların az olması nedeniyle su sorunu yaşanıyor ve Yunan yetkililer de çözüm için Ada'nın sular idaresini yeniden yapılandırmayı planlıyor.

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