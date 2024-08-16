Gırtlağımıza kadar yedik dedi. 5 kişilik hesabı paylaştı

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ile birlikte tatil için Yunanistan'ı tercih etti.

Son dönemde Türkiye'deki turizm bölgelerinde yüksek fiyatlara bir gönderme de İdo Tatlıses'den geldi. İdo Tatlıses 5 kişi ödedikleri hesabı Instagram hesabından paylaştı.

"GIRTLAĞIMIZA KADAR YEDİK"

"Gırtlağımıza kadar yedik içtik 5 kişi hesap bu!" diyen İdo Tatlıses gelen hesabı sosyal medya hesabından paylaştı.

İbrahim Tatlıses'in oğlunun paylaşımında ödenen hesabın 71.50 Euro (2647,50) olduğu görüldü. İdo ana yemeklerin ise 10 Euro olduğuna da dikkat çekti.