Gırtlağımıza kadar yedik dedi. 5 kişilik hesabı paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gırtlağımıza kadar yedik dedi. 5 kişilik hesabı paylaştı

Tatil için Yunanistan'ı tercih eden ünlüler arasında yer alan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Türkiye'deki pahalılığa gönderme yaparak yemek yediği mekanda gelen hesap fişini sosyal medya hesabından paylaştı.

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ile birlikte tatil için Yunanistan'ı tercih etti.

Son dönemde Türkiye'deki turizm bölgelerinde yüksek fiyatlara bir gönderme de İdo Tatlıses'den geldi. İdo Tatlıses 5 kişi ödedikleri hesabı Instagram hesabından paylaştı.

"GIRTLAĞIMIZA KADAR YEDİK"

"Gırtlağımıza kadar yedik içtik 5 kişi hesap bu!" diyen İdo Tatlıses gelen hesabı sosyal medya hesabından paylaştı.

İbrahim Tatlıses'in oğlunun paylaşımında ödenen hesabın 71.50 Euro (2647,50) olduğu görüldü. İdo ana yemeklerin ise 10 Euro olduğuna da dikkat çekti.

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