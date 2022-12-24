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Gırtlak kanseri tedavisi gören Tüdanya'dan güzel haber geldi

Ünlü şarkıcı Tüdanya gırtlak kanseri hastalığına yakalanmış ve bir süredir hastalığı ile mücadele ediyor. 'Seni Sevmeyen Ölsün' şarkısı ile arabesk müziğine damgasını vuran Tüdanya, müzik çalışmalarına yeniden başlamaya hazırlanıyor.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 08:42
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Gırtlak kanseri hastalığına yakalanan ünlü şarkıcı Tüdanya'dan güzel haber geldi.

Gırtlak kanseri tedavisi gören Tüdanya'dan güzel haber geldi
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Tüdanya bir dönemin en popüler arabesk - fantezi müziği sanatçıları arasında yer alıyordu. Seksenli yıllarda yayımladığı 'Seni Sevmeyen Ölsün' şarkısı ile dönemin en popüler şarkılarından birisine imza atan Tüdanya, uzun süredir gırtlak kanseri tedavisi görüyordu.

Tüdanya'dan sevindiren bir haber geldi. Ünlü şarkıcı, sesini kaybetmeden önce stüdyoya girmiş ve albüm çalışmalarına başlamıştı. Ancak sağlık sorunları nedeni ile bu albümünü piyasaya sürememişti.

Çalışmalarını tamamlayan Tüdanya, albümünü 23 Ocak tarihinde piyasaya sürmüş olacak. Albümün prodüktörü Polat Yağcı olacak.

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