Gırtlak kanseri tedavisi gören Tüdanya'dan güzel haber geldi

Tüdanya bir dönemin en popüler arabesk - fantezi müziği sanatçıları arasında yer alıyordu. Seksenli yıllarda yayımladığı 'Seni Sevmeyen Ölsün' şarkısı ile dönemin en popüler şarkılarından birisine imza atan Tüdanya, uzun süredir gırtlak kanseri tedavisi görüyordu.

Tüdanya'dan sevindiren bir haber geldi. Ünlü şarkıcı, sesini kaybetmeden önce stüdyoya girmiş ve albüm çalışmalarına başlamıştı. Ancak sağlık sorunları nedeni ile bu albümünü piyasaya sürememişti.

Çalışmalarını tamamlayan Tüdanya, albümünü 23 Ocak tarihinde piyasaya sürmüş olacak. Albümün prodüktörü Polat Yağcı olacak.