Gişe çıkışında çarpışan tırlar alev alev yandı. 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA
Gişe çıkışında çarpışan tırlar alev alev yandı. 1 ölü 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gişeler çıkışında çarpışan tırlar alev aldı. Sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğer sürücü ise yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep(TAG) Otoyolu'nda ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Mersin istikametinde Batı gişelerin çıkışında meydana geldi. Alınan Bilgiye göre R.T idaresindeki çikolata yüklü tır ile sürücüsü henüz belirlenemeyen tır çarpıştı. Kazayla birlikte 2 tırda yangın çıktı ve patlama meydana geldi. Sürücü R.T. kendini araçtan atarak yardım istedi. Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan tırlar yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürülebildi. Sürücü R.T. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen diğer sürücü ise sıkıştığı araçta hayatını kaybetti. Mersin-Tarsus istikametinde meydana gelen yangından dolayı otoyol yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.

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