Gisele Bündchen'in tatil fotoğrafları beğeni aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gisele Bündchen'in tatil fotoğrafları beğeni aldı

Gisele Bündchen, erkek arkadaşı Joaquim Valente'nin kendisi ve Tom Brady'nin oğlu Benjamin ile vakit geçirdiği tatlı bir fotoğrafı paylaştı.

44 yaşındaki model Gisele, sevgilisi Joaquim Valente’nin çocuklarıyla, özellikle 14 yaşındaki oğlu Benjamin Brady ile nasıl tanıştığını gösterdi. Tom’la birlikte 11 yaşındaki kızı Vivian’ı da paylaşan Gisele, yaz sonu fotoğraflarını paylaşırken Joaquim ve Benjamin’in birlikte kürek sörfü yaptığı bir fotoğrafı da ekledi.

22 Eylül tarihli paylaşımında mevsimlik yemekler, güneşli manzaralar ve Vivian’la tatlı bir kucaklaşmanın yer aldığı 11 karelik fotoğraf dizisini “Yazın en iyisi!” notuyla paylaştı.

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