Gişelerde hız rekoru kırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Jandarma, İstanbul Hüseyinli Gişelerde "HGS Akımı" nedeniyle gişelerden hız sınırını aşarak geçip bunu sosyal medya hesabından paylaşan M.Ö’yı yakaladı. Gişelerde 110 kilometre hızla geçen Ö’nün ehliyetine 4 ay el konuldu.

Geçtiğimiz günlerde Kurnaköy ve Pendik gişelerinde meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Buna rağmen bazı sürücüler, "HGS Akımı" nedeniyle gişelerden hız sınırını aşarak geçip bunu sosyal medya hesabından paylaşıyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Teknik Denetim Timi, bazı kişilerin sosyal medya hesaplarında, "Hangimiz gişelerden daha hızlı geçeriz" gibi başlıklar altında paylaşımlar yaptığını tespit etti. Belirlenen hesaplar ve kişiler takip edildi.

Şüphelilerin, yüksek hızla gişelerden geçerek sosyal medya durumlarında paylaşacaklarının belirlenmesi üzerine gişe giriş çıkış noktasında tedbir alındı. Çekmeköy'de 20 Nisan Pazar günü saat 16.30 sıralarında bir sürücünün Hüseyinli Gişelerinden 110 kilometre hızla geçtiği belirlendi.

Geçişini sosyal medyadan paylaşan M.Ö.'ü Poyrazköy Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yakaladı. Sürücü M.Ö.'ye 2. Otoyol Jandarma Teknik Denetim Timi tarafından, 6 bin 320 lira idari para cezası yazıldı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından sürücü belgesine 4 ay el konulan M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gişelerde hız rekoru kıran sürücü yakalandı

Gişelerde hız rekoru kıran sürücü yakalandı

Gişelerde hız rekoru kıran sürücü yakalandı

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