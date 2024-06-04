Gittiği balayı tatili sonu oldu: 21 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Gittiği balayı tatili sonu oldu: 21 yaşında hayatını kaybetti

Yeni evli Nazlı Can Göksu (21), eşinin yanında Kapadokya'da balayı tatilinin keyfini sürerken, ani bir sağlık sorunu yaşayarak hayatını kaybetti.

Ürgüp'e bağlı Ortahisar'daki otelde konaklayan çiftten Nazlı Can Göksu, gece geç saatlerde fenalaştı. Eşi tarafından yapılan acil çağrı üzerine otele ivedilikle sağlık görevlileri yönlendirildi. Ancak, genç kadın Ürgüp Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldığında, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Nazlı Can Göksu'nun kesin ölüm sebebi, Nevşehir Devlet Hastanesi Morgu'nda yapılacak detaylı otopsi sonucunda ortaya çıkacak. Bu üzücü olayın ardından jandarma ekipleri, olayın oluş şeklini ve nedenlerini araştırmak üzere derhal soruşturma başlattı.

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