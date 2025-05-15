Giysi kumbarasına giren çocuk ecel terleri döktü! Bayram kıyafeti almak için girmişti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Maltepe’de film sahnelerini aratmayan bir kurtarma operasyonu oldu. Giysi kumbarasına giren 11 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 11 yaşındaki kız., kıyafet almak için giysi kumbarasına girdi. Çocuk kumbarada mahsur kaldı. Sesleri duyan çevre sakinleri çocuğun kutuda mahsur kaldığını fark etti

Giysi kumbarasına giren çocuk ecel terleri döktü! Bayram kıyafeti almak için girmişti

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kumbaranın kapağını keserek mahsur kalan çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.

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Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocuk daha sonra polis ekipleri tarafından ailesine teslim edilmek üzere karakola götürüldü.

Giysi kumbarasına giren çocuk ecel terleri döktü! Bayram kıyafeti almak için girmişti

Giysi kumbarasına giren çocuk ecel terleri döktü! Bayram kıyafeti almak için girmişti

Giysi kumbarasına giren çocuk ecel terleri döktü! Bayram kıyafeti almak için girmişti

Giysi kumbarasına giren çocuk ecel terleri döktü! Bayram kıyafeti almak için girmişti

Giysi kumbarasına giren çocuk ecel terleri döktü! Bayram kıyafeti almak için girmişti

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