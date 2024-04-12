Gizem Karaca: Delirmek istiyorum

1992 doğumlu güzel oyuncu Gizem Karaca, Miss Turkey 2011 yılında 2. olmuştu. 2012 yılında ilk projesi olan Eve Düşen Yıldırım adlı diziyle başladı. Daha sonrasında Adını Feriha Koydum, Benim Hala Umudum Var, Seni Seviyorum Adamım, Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Kara Sevda gibi yapımlarda yer almıştı.

Yaptığı oyunculuk ve seçtiği karakterler dışında çok ters bir karakteri canlandırmak istediğini söyleyen ünlü oyuncu, izleyicilere ters köşe yapmak istediğini söyledi.

Yeni bir projede Gizem Karaca şu ifadeleri kullanarak ne istediğini açıkladı:

Mesleğimi evcilik oyununa benzetiyorum. Hangi karakteri oynayacaksam önceden araştırmasını yapıp o role bürünüyorum. Deli, tutarsız, antipatik bir karakter canlandırmak istiyorum.

GİZEM KARACA KİMDİR?

Gizem Karaca, Türk oyuncu ve modeldir. 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerine 2012 yılında "Bir Bulut Olsam" adlı dizideki rolüyle adım attı. Daha sonra "Medcezir" ve "Bana Artık Hicran De" gibi dizilerde de rol aldı. Karaca, televizyon dizilerinin yanı sıra çeşitli reklam filmlerinde ve sinema filmlerinde de rol aldı. Yetenekli bir oyuncu olarak Türkiye'deki birçok hayranın beğenisini kazandı.