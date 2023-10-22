Gizem adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Gizem isminin anlamını araştırıyor. Peki, Gizem ne demek? Gizem isminin anlamı nedir?

GİZEM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Gizem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Aklın erişemediği veya çözülemeyen şey, sır.

- Doğaüstü inanç doğruları.

- Duyuları aşan; usumuzun doğal durumunda, varoluşu ve özü bize kapalı, saklı kalan şey.

GİZEM İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Gizem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Gizem adını koymak caizdir.