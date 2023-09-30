Gizem Örge'nin sırrı ortaya çıktı

Milli voleybolcu Gizem Örge 'Fenerbahçe'ye imza attım hayatım değişti' dedi.

Gizem Örge'nin sırrı ortaya çıktı

Editör: Hamza Özalkuş

Kadın Milli Voleybol Takımımızın ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Gizem Örge, Fenerbahçe TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Daniele Santarelli'nin ilk gün takıma güven verdiğini vurgulayan Gizem Örge, "Santarelli çok pozitif birisi. Biz bazen onun pozitifliğine şaşırıyoruz. Kimse hata yapacağım korkusuyla oynamıyor. Size bir sonraki pozisyonda o güveni veriyor. Mesela smaçörlerden hiçbirinin 'Hata yapmayayım da oyunda çıkmayayım. Hata yaparsam, defans yapamazsam' gibi düşünceleri yok. İlk geldiği gün bizimle toplantı yaptı ve 'Bizim yazımız olabilir. Ben buna inanıyorum. Buraya kazanmak için geldim. Sizinle bunu başarabileceğim için buraya geldim' dedi" ifadelerini kullandı.

Gizem Örge, "Çok keyifli bir yaz sezonuydu. Yoğun olmasına rağmen her anından keyif aldık. Gerçekten enerjimiz harikaydı, keyifle oynuyorduk. Bunda yeni teknik ekibin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Her oyuncuya ayrı ayrı değer verdiklerini hissettirdiler. Gerçek bir takım ruhu oluşturduk. Bunun temellerini VNL'de attık, meyvesini de topladık" dedi.

Kariyerindeki dönüm noktasının Fenerbahçe'ye imzası olduğunu belirten Gizem Örge, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'ye geldikten sonra mutlu Gizem oldum. Fenerbahçe'ye gelmek benim için bir dönüm noktasıdır. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Desteklerini inanılmaz hissettim, bana kucak açtılar. Büyük camianın içerisine geldiğimin farkındaydım. Ama Fenerbahçe için mücadele etmek çok özel"

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