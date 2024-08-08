Gizem Özer mesajı verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gizem Özer mesajı verdi

Paris Olimpiyatları’nda mücadele eden ve ilk turda rakibine kaybeden milli boksör Gizem Özer, 2028 Olimpiyatları için şimdiden mesaj verdi.

2024 Paris olimpiyatlarında Türkiye ve Elazığ’ı temsil eden ancak ilk turda rakibine yenilmekten kurtulamayan 60 kilo boksörü Gizem Özer açıklamalarda bulundu.

Hayatının en güzel deneyimini yaşadığını kaydeden Gizem, 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na göz kırptı. Gizem açıklamasında, “Sporun zirvesi olan olimpiyatlara katılmanın gururunu yaşıyorum. İlk olimpiyatımın böyle bitmesi üzücüydü. Büyük tecrübeler büyük başarıların öncüsüdür. Dünyada elit seviyedeki sporcularla aynı platformda yarışmak mükemmeldi. Aldığım her güzel mesaj olmam gereken yerde olduğumu, her fedakarlığın kesinlikle değer olduğunu anlamamı sağladı. Sevginiz ve desteğiniz için hepinize yürekten teşekkür ederim. Los Angeles’da buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.

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