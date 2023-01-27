Gizemli hastalık yayılıyor. 10’u çocuk 18 ölü. Milyarder Bill Gates uyarmıştı

Pakistan şu günlerde gizemli bir hastalığı konuşuyor. Hastalık endişe uyandırıyor. Çünkü iki hafta içinde Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi’nin Kimari bölgesinde en az 10’u çocuk 18 kişi hayatını kaybetti. Ölüm nedeleri ise solunum yetmezliği…



Yetkililer, gizemli hastalık için araştırmalarını sürdürürken henüz net bir bulguya rastlamadı. Ancak bazı şüpheler var. Yetkililer bölgede petrol, katı yağ ve ham demir fabrikalarının faaliyet gösterdiğini belirtiyor.



Hastalarda görülen solunum yetmezliğine o fabrikalardan çıkan “zehirli gazların” oluşturduğunu düşünüyor. Şimdiden soruşturma kapsamında 3 fabrika kapatılırken 4 kişi gözaltına alındı. Söz konusu gaz ve diğer kimyasallar ise mercek altına alındı.

