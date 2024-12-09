Gizemli hastalık 71 can aldı: DSÖ harekete geçti

Kongo’nun güneybatısında yer alan Kwango eyaletindeki Panzi sağlık bölgesinde son haftalarda görülen gizemli bir hastalık, hem yerel hem de uluslararası sağlık otoritelerini harekete geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının nedenini belirlemek ve yayılmasını engellemek için bölgeye uzmanlar gönderdi. DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, “Hastalığın kaynağını anlamak ve doğru müdahaleyi yapmak için tüm çabalarımızı seferber ediyoruz” açıklamasında bulundu.

HASTALIK VE ETKİLERİ

Hastalığın belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, öksürük ve kansızlık yer alıyor. Kongo Sağlık Bakanı Roger Kamba, 10-25 Kasım tarihleri arasında Panzi sağlık bölgesinde 380 vakanın kaydedildiğini, bunlardan 71’inin ölümle sonuçlandığını açıkladı. Ölenlerin 27’si hastanelerde, 44’ü ise topluluk içinde hayatını kaybetti.

Vakaların yaklaşık yarısını 5 yaş altı çocuklar oluşturuyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) ise vaka ve ölüm sayılarında ufak farklılıklar bildirerek, toplam 376 vaka ve 79 ölüm kaydettiğini belirtti. Africa CDC Başkanı Jean Kaseya, bu farkın gözetim ve vaka tanımı problemlerinden kaynaklandığını ifade etti. İlk değerlendirmelerin, hastalığın solunum yolu hastalığı olabileceğine işaret ettiğini ancak kesin teşhis için laboratuvar sonuçlarının beklenmesi gerektiğini vurguladı.

BÖLGESEL ZORLUKLAR

Panzi sağlık bölgesi, başkent Kinşasa’ya 700 kilometre uzaklıkta ve ulaşımı oldukça zor bir bölgede bulunuyor. Epidemiyolojik ekiplerin bölgeye ulaşması iki gün sürdü. Test kapasitesinin yetersizliği nedeniyle alınan örnekler, 500 kilometre mesafedeki Kikwit’e gönderildi. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Başkanı Dieudonné Mwamba, Panzi bölgesinin daha önce de benzer sorunlarla karşılaştığını belirtti. Bölgenin %40’ının yetersiz beslenme ile mücadele ettiğini söyleyen Mwamba, iki yıl önce tifoya yakalanan bölgenin şu an mevsimsel grip salgınıyla da karşı karşıya olduğunu ekledi.

ULUSLARARASI DESTEK DEVREDE

DSÖ ve Kongo’nun Ulusal Hızlı Müdahale Ekibi, hastalığa karşı iş birliği içinde çalışıyor. Ekipler, Panzi’ye ilaçlar ve örnek alma kitleri ulaştırarak tanı sürecine destek veriyor. Ayrıca yerel liderlerle iş birliği yaparak gözetim sistemini güçlendirmeyi ve enfeksiyon önleme konusunda toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Bölge sakini Oscar Kazwa, 28 yaşındaki kızını bu hastalıktan kaybettiğini belirterek, “Kızım yüksek ateş, öksürük ve kusma şikayetleriyle çok güçsüz düştü. Yeterli sağlık hizmeti alamadığı için hayatını kaybetti” dedi.

DSÖ, Kasım ayı sonundan bu yana Kwango’daki yerel sağlık yetkilileriyle iş birliği yaparak hastalık gözetimini artırdı. Panzi bölgesinde devam eden çalışmalar, hastalığın kökeninin aydınlatılması ve daha fazla can kaybının önlenmesi için kritik öneme sahip.