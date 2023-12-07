Gizemli hayırsever 8 mahallede 80 kişinin borcunu ödedi. İyi insanlar iyi ki varlar

Çorum'da bu dünyada ‘iyi insanlar iyi ki varlar’ dedirten bir olay yaşandı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, 8 mahalledeki 80 kişinin bakkallara olan 82 bin liralık borcunu ödedi.

KAYNAK: DHA
Gizemli hayırsever 8 mahallede 80 kişinin borcunu ödedi. İyi insanlar iyi ki varlar

Sungurlu’da, kimliği gizli kalan bir hayırsever, 8 mahalledeki 80 kişinin bakkallara olan 82 bin liralık borcunu ödedi. Borçlarını kapatmak için bakkallara giden vatandaşlar, hayırseverin jesti karşısında sevinç gözyaşları döktü. Bakkallar da her yıl böyle bir yardım yapıldığını belirterek, hayırseverlere teşekkür etti.

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Bakkal Şeref Aydınlı, “Asil milletimizin yardımsever insanlarına buradan teşekkür ediyorum. Allah onlardan bin kere razı olsun.” dedi.

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Bakkal Arif Aşut ise “Böyle hayırsever vatandaşlarımızın sayısını Allah daha çok artırsın, Allah onlara daha çok versin.” diye konuştu.

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