Gizemli hayvan ortalığı birbirine kattı. Herkes uzaylı sandı gerçek bambaşka çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Gizemli hayvan ortalığı birbirine kattı. Herkes uzaylı sandı gerçek bambaşka çıktı
ABD’deki Oklahoma Gölü’nden çıkan gizemli hayvan görenleri tedirgin etti. Herkes gizemli hayvanı uzaylı zannederken gerçek bambaşka çıktı.

ABD'de yerel halk, Oklahoma Gölü'nde su altındaki ağaç dallarında gizemli jöle benzeri topların asılı olduğunu fark etti.

İnternete düşen ve sosyal medyada viral hale gelen görüntülerde halkın "uzaylı yumurtası"na benzettiği yaratıklar görülüyor.

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UZAYLI YUMURTASINA BENZETTİLER

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu garip keşfin dünya dışı bir varlığın yumurtası olabileceğini iddia etti. Yorum yapanların büyük çoğunluğu ise göletteki suda yayılan bir hastalık olduğunu ve hayatlarının tehlikede olduğunu düşündü.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Oklahoma Yaban Hayatı Dairesi'ne (ODWC) göre jöle benzeri canlıya "Bryozoa" adı veriliyor ve bu yaz çok sayılarının artması bekleniyor.

Yetkililer, hayvanların dinozorların Dünya'ya ayak basmasından çok önce, yüz milyonlarca yıldır var olduklarını söylüyor.

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Yetkililer, mikroorganizmalar vahşi yaşama tehlike oluşturmadığı için paniğe kapılmaya gerek olmadığını söyledi.

TEMİZ SUYUN GÖSTERGESİ

Uzmanlara göre bu yaratıklar çevre temizliğinin ve temiz suyun göstergesi çünkü kendilerini geniş kütleler oluşturacak şekilde klonlayarak suyu temizleme işlevi görüyorlar. Fosil kayıtları, bu canlıların varlıklarının 470 milyon yıl öncesine kadar uzandığını gösteriyor. Bu da eski bir deniz solucanından evrimleşmiş olabileceklerini düşündürüyor.

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