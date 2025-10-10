Yeni bir beslenme eğilimi, kıkırdak aşınması ve diz ağrısı şikayeti olan milyonlarca insanın dikkatini çekti. Yoğurt ile bir araya getirilen üç temel bileşenin, özellikle yaşlanmaya bağlı kemik ve eklem rahatsızlıklarında destekleyici rol oynayabileceği, yabancı uzmanlarca değerlendirildi.

ABD'nin önde gelen beslenme ve osteoporoz uzmanlarından Dr. Eleanor Vance, bu kombinasyonun temelinde yer alan kalsiyum, kolajen ve D vitamini gibi kritik maddelerin, kemik matriksinin güçlenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Dr. Vance, “Tek başına hiçbir besin kıkırdak aşınmasını tersine çeviremez, ancak kolajen peptitler ve D vitamini ile zenginleştirilmiş kalsiyum depoları, hem kemik yoğunluğuna hem de eklem elastikiyetine önemli katkı sağladı. Biz buna 'destekleyici üçlü' adını verdik” dedi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN IŞIĞINDA KIKIRDAK DESTEĞİ

Uluslararası saygın dergilerden The American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir araştırmaya göre, düzenli kolajen hidrolizat tüketiminin eklem ağrısı şikayetlerini azaltmaya ve kıkırdak dokusunu desteklemeye yardımcı olduğu gözlemlendi.

Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden Spor Beslenmesi Profesörü Dr. Ian Holloway, “Kolajen, kıkırdağın temel yapı taşıdır. Yoğurt gibi protein açısından zengin bir gıdayla alınması, vücudun bu proteini emilimini artırdı” açıklamasında bulundu. Dr. Holloway, bu tarz besin desteklerinin özellikle orta yaş ve üzeri bireylerin yaşam kalitesini artırabileceğini belirtti.

KALSİYUMUN KEMİKLERE 'İŞLENMESİ' NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Haberde adı geçen "kemiklere kalsiyum işleme" durumu, esasen D vitamini desteği ile yakından ilişkili.

Yoğurt doğal bir kalsiyum kaynağı olsa da, vücudun bu kalsiyumu etkili bir şekilde kemik yapısına katabilmesi için D vitaminine ihtiyaç duyuldu.

Harvard Tıp Okulu'ndan Biyokimya ve Metabolizma Uzmanı Dr. Lena Schmidt, D vitamininin, kalsiyumun bağırsaklardan emilimini yaklaşık yüzde 30 ila 40 oranında artırdığını vurguladı.

Dr. Schmidt, “D vitamini olmadan, besinlerle aldığımız kalsiyumun büyük bir kısmı vücuttan atılır. Bu 'güçlü üçlü' formülasyonunda, D vitamininin varlığı, kalsiyumun kemik yoğunluğuna etkin bir şekilde katılması için bir köprü görevi gördü” ifadesini kullandı.

Uzmanlar, bu besin bileşiminin bir tedavi değil, sağlıklı bir yaşam tarzı ve doktor kontrolündeki tedaviye güçlü bir besinsel destek olarak görülmesi gerektiğini yineledi.