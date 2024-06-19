Gizemli keşif arkeologları bile şaşırttı

Arkeologların keşfettiği anıt, bir havaalanı projesinin kazı çalışmaları sırasında keşfedildi. Yunanistan Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 1.800 metrekarelik bu yapının ritüel veya dini amaçlı kullanılmış olabileceği belirtildi.

Labirentimsi yapı, ortalama 1,4 metre kalınlığında ve bazı yerlerde 1,7 metre yüksekliğinde olan sekiz eş merkezli taş halkadan oluşuyor. Arkeologlar, yapının Girit’in Minos kültürüne ait olabileceğini belirtiyor.

Minos kültürü, antik ritüellerde kullanılan kutsal alanlarıyla ünlüdür. Bu tür alanlar genellikle dini mimari, pişmiş topraktan yapılmış hayvan ve insan idolleri gibi Minos sanatının nadide örneklerini barındırır.

Papoura Tepesi’ndeki dairesel yapının içinde bulunan çok sayıda hayvan kemiği, “yiyecek, şarap ve belki de adak tüketimini içeren ritüel törenler için kullanılmış olabileceğini” düşündürüyor. Yapının kullanım dönemi MÖ 2000-1700 yıllarına, yani Orta Minos dönemine tarihleniyor.

Yunanistan’da inşaat projeleri, sıklıkla arkeolojik keşfiylerle sekteye uğruyor. Kastelli Havaalanı Projesi de en az 35 yeni arkeolojik alanın keşfedilmesiyle bir süreliğine dondurulmak zorunda kaldı.

Yunanistan Kültür Bakanlığı, keşfedilen yapının modern inşaat teknikleri kullanılarak korunacağını açıkladı. Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni de bir açıklama yaparak “Bu, büyük ilgi uyandıran eşsiz bir buluntu. Anıtın arkeolojik araştırmasının tamamlanması ve korunması için gerekli çözümler var. Hepimizin önceliği anıtın korunması. Kültürel mirasın önem ve değerinin farkındayız” dedi.