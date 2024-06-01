Gizemli koku mahalleliyi sokağa döktü Bölgeye AFAD sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gizemli koku mahalleliyi sokağa döktü Bölgeye AFAD sevk edildi

Sakarya’nın Erenler ilçesinden geçen Sakarya Nehri’nden geldiği iddia edilen kötü koku, vatandaşları sokaklara döktü. Kokunun yayılması üzerine, AFAD dahil olmak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Sakarya Nehri'nden geldiği öne sürülen gizemli bir koku, ilçenin büyük bir kısmını kapladı ve vatandaşları sokağa döktü. Yoğun kokudan rahatsız olan ve maskelerle sokağa dökülen vatandaşlar, kokunun nehirden geldiğini ve kimyasal madde atıldığı iddiasında bulundu.

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AFAD, itfaiye, doğalgaz yetkilileri ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, kokunun kaynağını tespit etmek için çalışmalar başlattı ve Sakarya Nehri'nden numune aldı.

Vatandaşlar ise "Kokudan durulmuyor", "Nefes alamıyoruz", "Zehirli bir atığın nehre döküldüğü söyleniyor" gibi ifadelerle tepkilerini dile getirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: "HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATMIYOR"

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yayılan gizemli kokuya ilişkin Sakarya Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, kokunun halk sağlığını tehlikeye atmadığı belirtildi ve kokunun kaynağının ivedilikle araştırıldığı kaydedildi.

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Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer aldı:

Erenler bölgesinde oluşan koku nedeniyle vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne şikayette bulunması üzerine AFAD ekipleri tarafından ilk incelemeler yapıldı. İlk belirlemelere göre kokunun halk sağlığını tehlikeye atmadığı tespit edildi. Valilik koordinesinde GAMER, Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Erenler Belediyesi İtfaiyeleri, AFAD ekiplerinden oluşan 25 kişilik bir ekip kuruldu ve kokunun kaynağı araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar ise kokunun Sakarya Nehri'nden geldiğini ve kimyasal madde atıldığını ileri sürüyor. Ekipler ise kokunun kaynağını araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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