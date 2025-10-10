Geleneksel bilgiyi doğrulayan çalışmalar, meyvenin yüksek antioksidan ve lif içeriği sayesinde adeta böbreklere "yeniden başlatma" etkisi yaptığını ve bağırsakları harıl harıl çalıştırdığını ortaya koydu.

Halk arasında töngel olarak bilinen Mespilus germanica (Muşmula) meyvesinin sağlık üzerindeki faydaları, özellikle yüksek lif ve antioksidan içeriği sayesinde mercek altına alındı. Bu lifli yapının, özellikle bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık gibi sorunların hafifletilmesinde kritik rol oynadığı ifade edildi.

Fransa'daki Ulusal Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden (INRAE) beslenme biyokimyası uzmanı Dr. Claire Dubois, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Dubois, töngelin zengin pektin içeriğine dikkat çekerek, “Pektin, çözünür bir diyet lifi türüdür. Bağırsaklarda su tutarak dışkının hacmini artırır ve yumuşatır, bu da düzenli ve sağlıklı bağırsak aktivitesini destekler. Çalışmalarımız, meyvenin sindirim sistemi üzerindeki geleneksel kullanımını desteklediğini gösterdi” ifadelerini kullandı. Ayrıca meyvedeki fenolik bileşiklerin, bağırsak florasının dengelenmesine yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.

KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTMA POTANSİYELİ KANITLANDI

Töngel meyvesi, sadece sindirim sistemiyle değil, aynı zamanda kan şekeri seviyeleri üzerindeki olumlu etkileriyle de bilim dünyasında yankı uyandırdı. Meyvenin, düşük glisemik indekse sahip olması ve içerdiği bazı biyoaktif bileşikler, diyabet yönetimine destek olma potansiyelini öne çıkardı.

ABD'deki Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’ndan metabolizma uzmanı Prof. Nathan Miller, meyvenin diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilecek özelliklere sahip olduğunu belirtti. Prof. Miller, “Töngelin içerdiği flavonoidler ve fenolik asitler, karbonhidrat metabolizmasında görevli olan bazı enzimleri (alfa-glukozidaz ve alfa-amilaz) engelleme yeteneği gösterdi. Bu durum, glikozun kan dolaşımına geçişini yavaşlatarak kan şekerinin aniden yükselmesini önlemeye yardımcı olabilir. Ancak, bu etkinin klinik olarak doğrulanması için daha geniş kapsamlı insan çalışmaları şart,” diye konuştu.

BÖBREKLER İÇİN DOĞAL DESTEK VE DETOKS ETKİSİ

Geleneksel kullanımda idrar söktürücü özelliğiyle bilinen töngelin bu etkisi, modern araştırmalarla da desteklendi. Meyve ve özellikle çekirdeklerinin kaynatılmasıyla elde edilen özütlerin, idrar söktürücü (diüretik) özellikler taşıdığı ve vücuttaki fazla suyun ve toksinlerin atılmasına katkı sağladığı belirlendi.

İngiltere'deki Imperial College London’da farmakognozi (doğal ilaç bilimi) alanında araştırmalar yürüten Dr. Helena Vargova, töngel özütünün böbrek sağlığı üzerindeki potansiyelini değerlendirdi. Dr. Vargova, “Meyvenin ve kabuklarının özütleri, geleneksel olarak idrar söktürücü olarak kullanıldı. Bu, böbreklerin arınma sürecine destek olduğu anlamına gelir. Vücuttaki ödemin ve şişliğin azalmasına yardımcı olan bu doğal detoks etkisi, meyvenin genel sağlık üzerindeki olumlu etkilerini güçlendirdi,” sözlerini ifade etti. Meyvenin yüksek potasyum içeriği de bu detoks sürecini minerallerle desteklediği belirtildi.

Tüm bu bilimsel veriler ışığında, töngel meyvesinin, atalarımızdan kalan bir miras olduğu ve günümüzde de modern yaşamın getirdiği sağlık sorunlarına karşı doğal bir savunma hattı oluşturduğu ifade edildi.