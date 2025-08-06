Gizemli olayda tüyler ürperten detay! Kayıp adamın cesedine 28 yıl sonra ulaşıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Gizemli olayda tüyler ürperten detay! Kayıp adamın cesedine 28 yıl sonra ulaşıldı

Pakistan'ın Kohistan bölgesinde ilginç bir olay yaşandı. Buzulun erimesiyle yaklaşık 28 yıldır kayıp olan adamın cansız bedenine ulaşıldı. Gizemli olayda tüyler ürperten bir detay ortaya çıktı.

Dawn gazetesinin haberine göre, dağlık Kohistan'da bulunan bir grup ziyaretçi, bir ceset fark ederek durumu bölge sakinlerine haber verdi.

Cesedin bozulmadan kaldığını ve halen tanınabilir durumda olduğunu ifade eden bölge sakinleri, adamın kıyafetlerinden kimlik kartının da çıkarıldığını belirtti.

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Polis yetkilileri, buzulun sıcaklıklar nedeniyle erimesinin ardından ortaya çıkan cesedin yaklaşık 28 yıl önce kaybolan Nasreddin ismindeki birine ait olduğunu ifade etti.

Kişinin hayvan ticaretiyle uğraştığını, Battagram bölgesinden dönerken atıyla bir mağaraya girdiğini ve bir daha geri dönmediğini belirten bölge sakinleri, o dönemde kardeşi ve çevredeki köylülerin mağarada arama yaptığını ancak Nasreddin'i bulamadıklarını anlattı.

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