'Gizli Katil' İstanbul’a ayak bastı! Her yıl 7 milyon insanı katlediyor

Son zamanlarda İstanbul’da hava kirliliği ciddi bir oranda artarken, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros vatandaşları ciddi şekilde uyardı.

Hava kirliliğinin genellikle gözle görülmediğini belirten Toros, dünyada her yıl hava kirliliğinden 7 milyondan fazla insanın ölümüne yol açması nedeniyle hava kirliliğinin diğer isminin gizli katil olduğunu söyledi.

Toros, “Hava kirliliği, görmediğimiz bir madde olup soluduğumuzdan vücudun üzerindeki etkisi zamanla kendini hissettirdiği için gizli bir katil olarak anılmaktadır" dedi.

İstanbul ve çevresinde etkili olan yüksek basınç sisteminin etkisiyle hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirten Toros, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'un birçok noktasında bulunan Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarında zaman zaman kırmızı renkle işaretlenen Sağlıksız Hava uyarıları görülürken, uzmanlar işi olmayanların evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu hava sistemi süresince yürüyüş ve spor yapmanın önerilmediğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul'daki hava kirliliği trafiğin yoğun olduğu ve insan faaliyetleri olduğu sürece hep var. İstanbul'daki veya başka şehirlerimizdeki hava kirliliği değerleri şehir içindeki trafik yoğunluğu, sanayi tesislerinizdeki kirletici miktarına ve meteorolojik şartlara bağlı olarak da değişkenlik arz etmektedir” dedi.

“Üç temel kirletici kaynağımız var” diyen Toros, “Birincisi günümüzde en önemlisi araçlardır. Araçlar trafiğin olduğu noktalarda yoğun. İkincisi ısınmadır. Doğal gaza geçişle beraber önemli oranda ısınma kaynaklı kirletici miktarı azalmış olmakla birlikte İstanbul'da belli noktalarda kömür veya soba kullanan evler var. Üçüncüsü de sanayi tesisleridir. Sanayi tesisleri İstanbul içinde azalmakla birlikte küçük tesisler hala var. Oralarda eğer bir fosil yakıt kullanımı varsa veya değişik kimyasal madde kullanımı varsa veya oralardan da kirletici maddeler çıkabiliyor. Bu çerçevede baktığımız zaman E5 ve TEM ana güzergahlarının olduğu belli güzergahlarda, Vatan Caddesi'nde, Mecidiyeköy ile Taksim arasında, boğaz köprülerinde, Kadıköy ile Göztepe arasında, Harem'de her zaman trafik vardır. Buralarda bol miktarda kirletici madde içeren gaz havaya salınıyor" dedi.