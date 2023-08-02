GKRY'de çıkan orman yangını büyüyor 2 itfaiyeci yaralandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kenti yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alınamıyor.

KAYNAK: AA
GKRY'de çıkan orman yangını büyüyor 2 itfaiyeci yaralandı

Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

50 araç ve 9 uçak yangına müdahale ediyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Limasol’un Ay Mama ile Kalahor yerleşim yerleri arasındaki dağlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangını söndürmek için bölgeye 50 kadar arazöz ve itfaiye aracı ile 9 yangın söndürme uçağı ve helikopter sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin Pelendri ve Potamitissa köylerine ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangın sırasında yaralanan 2 itfaiyeci hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Rum yetkililer, yangınla mücadele etkinliğini artırmak ve çalışmaları hızlandırmak için bir koordinasyon merkezi kurduklarını açıkladılar.

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
İhanet, örtbas, yıkım!.. Yazarlar
İhanet, örtbas, yıkım!..
En büyük tehlike dış borçlarda iflastır Yazarlar
En büyük tehlike dış borçlarda iflastır
Üzülürler mi? Sanmıyorum!.. Yazarlar
Üzülürler mi? Sanmıyorum!..
Mevcut zamlar bu millete az bile Yazarlar
Mevcut zamlar bu millete az bile
Özgür gazetecilere hukuk değil guguk Yazarlar
Özgür gazetecilere hukuk değil guguk
Rum’la her türlü diyalog ve temas kesilmeli sadece KKTC’nin tanınması hedefine odaklanılmalıdır Yazarlar
Rum’la her türlü diyalog ve temas kesilmeli sadece KKTC’nin tanınması hedefine odaklanılmalıdır
Muharrem: Hicret, aşure, katliam (2) Yazarlar
Muharrem: Hicret, aşure, katliam (2)