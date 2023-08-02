GKRY'de çıkan orman yangını büyüyor 2 itfaiyeci yaralandı

Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

50 araç ve 9 uçak yangına müdahale ediyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Limasol’un Ay Mama ile Kalahor yerleşim yerleri arasındaki dağlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangını söndürmek için bölgeye 50 kadar arazöz ve itfaiye aracı ile 9 yangın söndürme uçağı ve helikopter sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin Pelendri ve Potamitissa köylerine ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangın sırasında yaralanan 2 itfaiyeci hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Rum yetkililer, yangınla mücadele etkinliğini artırmak ve çalışmaları hızlandırmak için bir koordinasyon merkezi kurduklarını açıkladılar.