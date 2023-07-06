Gladyatör filminin yıldızı Russel Crowe hayranlarını üzecek haberi açıkladı

Russell Crowe, sektörde geçirdiği kırk yılın ardından oyunculuk kariyerini sonlandırmayı düşünüyor. Variety'nin haberine göre 59 yaşındaki Hollywood yıldızı, Çek Cumhuriyeti'nin Karlovy Vary kentinde düzenlenen 57. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde emekliliği düşündüğünü açıkladı.

Gladyatör filminin yıldızı Russel Crowe hayranlarını üzecek haberi açıkladı

57. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde konuşan ünlü aktör emekliliği düşündüğünü açıkladı. Festivalde gazetecilere konuşan Crowe "Aynanın karşısında duruyorsunuz ve 'Bu da kim?' diyorsunuz. Şu anda o dönemdeyim" dedi.

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Gladyatör'ün yıldız oyuncusu seçeneklerini değerlendirmeye devam ederek 85 yaşındaki yönetmen Ridley Scott'ın yaşlandığı halde çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Crowe sözlerine "Ridley Scott'ı kendime örnek alacağım, o hala eserlerinde yeni şeyler keşfediyor. Ya da duracağım ve bir daha benden haber alamayacaksınız. Ne olacağına henüz karar vermedim. Bunlar çok mantıklı iki seçenek" şeklinde devam etti.

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