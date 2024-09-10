Global Witness raporu: Kolombiya, Çevre Aktivistleri için dünyanın en tehlikeli yeri

Rapor, Kolombiya'nın çevre aktivistleri için "en ölümcül yer" olduğunu vurguladı.

Global Witness tarafından yayımlanan raporda, Latin Amerika'nın çevre savunucuları için en tehlikeli bölge olmaya devam ettiği ve cinayetlerin yüzde 85'inin bu bölgede işlendiği belirtildi. 2012-2023 yılları arasında öldürülen çevre savunucularının sayısının 2 bin 106'ya ulaştığı kaydedildi.

Kolombiya'nın çevre savunucuları için en ölümcül ülke olduğu ifade edilen raporda, geçen yıl Kolombiya'da 79 cinayetin işlendiği ve bu sayının, 2012'den bu yana tek bir ülke için kaydedilen en yüksek sayı olduğu vurgulandı. Kolombiya'yı Brezilya, Honduras ve Meksika izledi.

Raporda, ABD, İngiltere, Avrupa ve Asya'daki çevre savunucularına yönelik baskılar da dikkat çekildi. Bu bölgelerde yasaların, çevre savunucularına karşı giderek daha fazla silah olarak kullanıldığı uyarısı yapıldı.

Toprak ve çevre savunucuları, toplumların ve gezegenin haklarını çıkarcı elitlerden ve yıkıcı iş uygulamalarından koruyan önemli figürler olarak tanımlanıyor. Ancak, her yıl yüzlerce savunucu öldürülüyor, tehdit ediliyor ve saldırıya uğruyor. Global Witness, bu saldırıların temel nedenlerini ortaya çıkarmak ve savunucuları korumak için çalışmalarını sürdürüyor.