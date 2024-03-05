Glüten hassasiyeti olanlara güzel haber Marketlere yeni düzenleme getirildi

Kaynak: Resmi Gazete
Glüten hassasiyeti olanlara güzel haber Marketlere yeni düzenleme getirildi
Glüten intoleransı bulunan vatandaşların glütensiz besinlere ulaşmalarını kolaylaştırmak amacı gıda perakende sektöründe yeni düzenlemelere gidildi. Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı tebliğ gereği satıcılara yeni yükümlülükler getirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ gereğince gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla uğraşan ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar 250 metrekareden fazla satış alanına sahip olan şubelerinde glütensiz olmak üzere un, tatlı atıştırmalık ve tuzlu atıştırmalığı satacak.

Dört yüz metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerde ise ilave olarak glütensiz olmak üzere ekmek, un, makarna, tatlı atıştırmalık ve tuzlu atıştırmalığı satacak.

Glütensiz ürünlerde satış zorunluluğu 1 Haziran 2024 tarihi itibariyle başlayacak.

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