Glutensiz ifadesi, sağlıklı anlamına gelmiyor

Sağlıklı beslenmek isteyen de kilo vermek için diyet yapan da popüler kültürün getirdiği yeni trende uyum sağlayarak glutensiz beslenmeye yöneliyor.

Gluten hassasiyeti olmayan ya da çölyak hastası olmayan bireylerin de glutensiz gıdaları tercih etmesinin doğruluğu konusunda uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Mısra Aydın, ‘Sağlıklı birey glutensiz beslenmeli mi?' sorusuna açıklık getirdi. Glutenin; buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir protein grubu olduğunu açıklayan Uzm. Dyt. Mısra Aydın, "Çölyak hastaları için gluten ciddi bir tehdittir. Bu bireylerde gluten, bağışıklık sistemini tetikleyerek ince bağırsak duvarına zarar verir, besin emilimini bozar ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Çölyak hastalığı kesin tanı konmuş bireyler için ömür boyu glutensiz beslenme zorunludur. Bunun dışında bir de "gluten duyarlılığı" dediğimiz, çölyak hastalığı olmayan ama gluten tükettiklerinde şişkinlik, baş ağrısı, yorgunluk gibi semptomlar yaşayan bireyler var. Bu durumun tanısı zordur, çünkü elimizde net bir test yoktur. Tanı, genellikle diğer hastalıklar dışlandıktan sonra konur" dedi.

SAĞLIKLI BİREYLER İÇİN FAYDADAN ÇOK ZARAR

Sağlıklı bireylerin glutensiz beslenmesine gerek olmadığını dile getiren Uzm. Dyt. Mısra Aydın, "Yanlış yönlendirilmiş bir diyet, zamanla faydadan çok zarar getirebilir. Gluten içeren tam tahıllar, lif, B vitaminleri, demir ve çinko gibi birçok değerli besin öğesini barındırır. Bu tahılları diyetten çıkarmak, bu besin öğelerinin eksikliğine yol açabilir. Bunun yanı sıra, glutensiz ürünlerin büyük kısmı işlenmiş ve düşük besin değerine sahip ürünlerdir. Birçok glutensiz ekmek veya bisküvinin içeriğinde pirinç unu, mısır nişastası gibi lifsiz karbonhidratlar yer alır. Bu da kan şekerinin daha hızlı yükselmesine neden olabilir" diye konuştu.