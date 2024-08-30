Gmail gücüne güç kattı. Yapay zeka desteği geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gmail gücüne güç kattı. Yapay zeka desteği geldi

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi olan Google’ın en işlevsel araçlarından olan Gmail yapay zeka Gemini ile gücüne güç kattı.

Google Gemini yapay zeka entegrasyon ile Gmail kullanıcılarının mail kutularına gelen mailleri daha kolay yönetebilmelerine olanak sağlayacak. Gemini AI sohbet robotu ile eski maillerini bulmak ve uzun maillerin özetini çok daha kolay erişebilecek

Google tarafından yapılan açıklamada yeni özelliğin Android’te kullanılmaya sunulduğunu ve yakın zamanda IOS’a da bu özelliğin gelebileceğini belirtti.

Yeni özelliğin kullanımı için şu ifadeler kullanılıyor: “Gemini'ye gelen kutunuzla ilgili sorular sorabilir veya e-postalarınızdaki belirli detayları bulmak, okunmamış mesajları göstermek, belirli bir göndericiden gelen mesajları görüntülemek veya e-postaları özetlemek gibi şeyler yapabilirsiniz”

Gün içerisinde birçok mail alan kullanıcılar için sunulacak olan yeni özellik birçok kullanıcının hayatını daha da kolay hale getierecebilecek.

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