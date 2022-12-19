Google herkesin beklediği özelliği getirdi. Gmail'de güvenlik önlemleri artıyor

Google Workspace kullanıcılarına sunulan "client-side encryption" özelliğinin yöneticiler tarafından aktif edilebileceği duyuruldu.

Workspace yöneticileri, Yönetici konsolundan Güvenlik sekmesinde yer alan Erişim ve veri denetimi ayarlarındaki “İstemci tarafı şifreleme” seçeneğine giderek özelliği etkinleştirebileceğini ifade etti.

Google, şimdilik beta sürecine sadece Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus ve Education Standard kullanan müşterilerin dahil edileceğini açıkladı. Client-Side Encryption (CSE) özelliğiyle ilgili bir blog yazısı yayınlayan Google, “Workspace yöneticileri, kullanıcıların şifrelenmiş dosyalarını izleme yeteneği de dahil olmak üzere, şirketteki hangi kişinin anahtarlara erişebileceğini kontrol edebilecek.” ifadelerini kullandı.

ÖZELLİĞE AİT EKRAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Google tarafından oluşturulan güvenlik destek sayfasında CSE özelliğinin savunma, havacılık veya finans kurumları gibi sektörler için uygun olduğunu belirtti. Henüz sadece Gmail web sürümünde çalışan özellik, yakında Android ve iOS kullanıcılarına da sunulacak.

Google, çoklu gönderme modu, imzalar, Akıllı Yazma, çeviri ve özetler, Gizli mod vb. gibi bazı özelliklerin CSE e-postalarında kullanılamayacağını ifade etti. Ayrıca Gmail’in CSE özelliği, üçüncü taraf eklentilerin şifrelenmiş postanın düz metin içeriğine erişmesini kısıtlıyor.

20 Ocak 2023’e kadar kullanıcıların Gmail istemci tarafı şifreleme beta sürümünü denemek için başvurabilecek. Yeni özelliğin kişisel Gmail hesaplarına ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.