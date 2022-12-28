Gmail'i daha verimli nasıl kullanabilirim. Google o ip uçlarını açıkladı

Webrazzi'nin haberine göre; Gmail hesaplarını daha sade ve düzenli tutmak, aynı zamanda gelen kutusu karmaşasını yönetmek için paylaşılan ipuçlarına gelin, hep birlikte bakalım.

Yapay zeka çözümleri ile spam e-postalardan uzak durmak mümkün

Gmail, yapay zeka çözümleri sayesinde gelen kutusunu spam ve istenmeyen e-postalardan otomatik olarak temizliyor. Gmail, spam, kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımların yüzde 99,9'undan fazlasını engelleyerek, kullanıcıları günde yaklaşık 15 milyar istenmeyen iletiden koruyor. Ancak, buna rağmen bazı e-postalar gelen kutusuna düşebiliyor. Bu gerçekleştiği zaman tek yapılması gereken Spam Bildir kısmına tıklamak. Gelen mesaj spam olmasa da istemediğiniz herhangi bir e-postayı filtreleyip engelleyebileceğinizi da hatırlatmakta fayda var.

E-postaları toplu olarak arşivlemek zaman kazandırabilir

Bu özelliği muhtemelen birçok kişi biliyordur, ancak bilmeyenler için hemen açıklayalım, e-postaları toplu bir şekilde arşivlemek mümkün. Bunun için yapılması gereken gönderen kişinin e-posta adresini aramak, ardından bilgisayar ekranının sol üst köşesinde, "Gönderen" arama filtresinin altındaki onay kutusuna bakmak. Daha sonra tüm e-postaları seçmek için bu kutuyu işaretleyebilir veya yalnızca okunmuş, okunmamış, yıldızlı veya yıldızı olmayan e-postaları seçmek için oka tıklayabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra, e-postaları tamamen silmeden gelen kutusu görünümünden kaldırmak için arşivle seçeneğini tercih edebilirsiniz. Böylelikle hem e-postaları kaybetmemiş olur hem de yoğunluktan kurtulmuş olursunuz.

Sizi ilgilendirmeyen e-posta zincirini sessize alabilirsiniz

Diyelim ki bir e-posta zincirine eklendiniz ve iki mesaj sonra işin sizlik kısmı bitti, ancak bu zincirden çıkarılamadınız. İş söz konusu olduğunda "beni bu mention'dan çıkarın" diyemeyeceğiniz için yapmanız gereken en etkili şey, bu zinciri sessize almak olacaktır. Gelen kutunuza gelen her güncellemeyi görmemek için ileti dizisinin sesini kapatabilirsiniz. Bunu yaptığınızda bu e-postalar "Tüm Postalar" etiketine gönderilir. Bunun için e-postayı açarak veya hiç açmadan yandaki kutucuğa tıklayarak, daha sonra en sondaki üç noktadan "Mute" kısmını seçerek iletileri sessize alabilirsiniz.

Artı işaretiyle birden çok e-posta adresi oluşturulup gelen e-postalar birbirinden ayırılabilir

Bu özellik, bilhassa abonelikler konusunda fazlasıyla işe yarıyor. Halihazırda oluşturdunuz bir abonelik için değil, ancak yeni aboneliklerinizde basit bir artı işaretiyle e-posta adresinizin farklı biçimlerini kullanarak üyelik oluşturursanız işiniz daha kolaylaşacaktır. Google'ın örneğine baktığımızda, bir spor salonu aboneliği için şu formatın önerildiğini görüyoruz; [email protected] Zira Gmail, e-posta adresindeki artı işaretinden sonraki her şeyi göz ardı ediyor. Böyle bir üyelik oluşturduğunuzda spor salonunuzdan gelen e-postaları belirlemek için bir filtre veya etiket oluşturabilecek ve karmaşadan kurtulabileceksiniz.

E-postaları güvende tutmak için güvenlik ve gizlilik ayarları yapılmalı

Google'ın bir önerisi de e-postaları güvende tutmak. Güvenlik Kontrolü ve Gizlilik Kontrolü yaparak Google hesabınızın tamamını koruyabilirsiniz. Daha güvenli bir şifre seçebillir, 2 faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirebilir ve Hesap Kurtarma bilgilerini ekleyebilirsiniz. Böylelikle e-posta adresinizin başkalarının eline geçmesini de mümkün olduğunca zorlaştırmış olursunuz.