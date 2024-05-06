Göbeğini hoplatarak ünlenen Yasin Cengiz'in sahne ücreti dudak uçuklattı

Brrr Skibidi Dop Dop Yes Yes şarkısıyla 'Göbek Reis' lakabını alan Yasin Cengiz'in şarkıda yaptığı dans, bir servet sahibi olmasına neden oldu.

Şarkı sayesinde fenomen olan 33 yaşındaki Cengiz'in teklif aldığı tanıtım ve organizasyon işlerinde sahne ücretinin 100 bin dolar olduğu iddia edildi.

FENOMENE DÖNÜŞTÜ

CZN Burak ve birçok ünlü isimle de videolar çeken Cengiz, bu ünü sayesinde yurt dışına da açıldı. Cengiz'in çektiği videolarla gelirini 400 bin dolara çıkardığı (yaklaşık 13 milyon TL), servetinin ise 1 milyon civarına (32 milyon TL) ulaştığı öne sürülüyor.

TIKTOK'TA 12,5 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

TikTok'ta 12.5 milyon, Instagram'da ise 1.5 milyon takipçisi bulunan Cengiz'in hareketi TikTok'ta akım haline gelmiş olup, herkes tarafından deneniyor.

YASİN CENGİZ KİMDİR?

Tarlada çalıştığı sırada çektiği göbek dansı videoları ile ünlenen Yasin Cengiz, sosyal medya fenomeni haline geldi.

Dansıyla ünü dünyaya yayılan Cengiz, Azerbaycan'dan Dubai'ye kadar gezmediği ülke kalmadı. Yasin Cengiz, restoran ve organizasyon açılışlarına katılarak meşhur dansını yaptı.

Cengiz, Biser King'in "Dom Dom Yes Yes" isimli parçasında göbek şovu yapan Cengiz, büyük kitlelere ulaştı.