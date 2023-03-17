İşte göbek yağı eriten 4 besin

Karaciğere detoks uygulanması göbek eritme açısından çok önemli. Çünkü yorgun bir karaciğer yağları etkili bir şekilde yakamaz ve bel çevresinde depolanmasına neden oluyor. Ancak o yağlanmadan kurtulmanın yolu basit. İşte o 4 besin:

ANANAS

Ananas, hem karnınızın düz kalmasına yardım eder hem de şeker ihtiyacınızı karşılar.

KARALAHANA

İnsan vücudundaki zararlı maddelerin atılmasında yardımcıdır. İştah açıcılığının yanında idrar söktürücü ve kabızlık önleyicidir. . Bu sebze A, C ve K vitaminleri içermesinin yanı sıra aynı zamanda kalsiyum ve potasyum için de müthiş bir kaynaktır.

LİMON

Karaciğere detoks uygulanması göbek eritme açısından çok önemlidir. Çünkü yorgun bir karaciğer yağları etkili bir şekilde yakamaz ve bel çevresinde depolanmasına neden olur. Sabahları bir bardak limonlu su içerek güne başlamak bedeninizi toksinlerden arındırıp, size sağlık ve enerji verir.

MUZ

Muz, yüksek miktarda potasyum içerir. Potasyum, vücudun doğal mineral dengesinin düzeltilmesine ve fazla sıvının atılmasına yardım eder. Diyetinizde çok fazla sodyum alıp çok az potasyum aldığınızda bu iki mineralin dengesi bozulur ve su toplanması yaşanır. Fazla sodyum, vücudunuza aşırı sıvı birikmesi sonucunu getirir. Oysa özellikle muz yemeniz, günlük 4700 mg’lık potasyum ihtiyacınızı karşılamanızı sağlar.