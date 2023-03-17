17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İşte göbek yağı eriten 4 besin

Hemen herkeste bulunan göbek yağlarından kurtulmak mümkün. İşte o 4 besin…

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 15:19
Takip Et

Göbek yağı eriten 4 besin

İşte göbek yağı eriten 4 besin
+
Aa
-

Karaciğere detoks uygulanması göbek eritme açısından çok önemli. Çünkü yorgun bir karaciğer yağları etkili bir şekilde yakamaz ve bel çevresinde depolanmasına neden oluyor. Ancak o yağlanmadan kurtulmanın yolu basit. İşte o 4 besin:

ANANAS
Ananas, hem karnınızın düz kalmasına yardım eder hem de şeker ihtiyacınızı karşılar.

KARALAHANA
İnsan vücudundaki zararlı maddelerin atılmasında yardımcıdır. İştah açıcılığının yanında idrar söktürücü ve kabızlık önleyicidir. . Bu sebze A, C ve K vitaminleri içermesinin yanı sıra aynı zamanda kalsiyum ve potasyum için de müthiş bir kaynaktır.

LİMON
Karaciğere detoks uygulanması göbek eritme açısından çok önemlidir. Çünkü yorgun bir karaciğer yağları etkili bir şekilde yakamaz ve bel çevresinde depolanmasına neden olur. Sabahları bir bardak limonlu su içerek güne başlamak bedeninizi toksinlerden arındırıp, size sağlık ve enerji verir.

MUZ
Muz, yüksek miktarda potasyum içerir. Potasyum, vücudun doğal mineral dengesinin düzeltilmesine ve fazla sıvının atılmasına yardım eder. Diyetinizde çok fazla sodyum alıp çok az potasyum aldığınızda bu iki mineralin dengesi bozulur ve su toplanması yaşanır. Fazla sodyum, vücudunuza aşırı sıvı birikmesi sonucunu getirir. Oysa özellikle muz yemeniz, günlük 4700 mg’lık potasyum ihtiyacınızı karşılamanızı sağlar.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
1
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
2
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
3
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Muaz Ergezen istifa etti
4
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
5
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
6
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
7
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Uzmanı açıkladı. Aşırı tuz tüketimi böbrek hasarına yol açabiliyor
﻿Uzmanı açıkladı. Aşırı tuz tüketimi böbrek hasarına yol açabiliyor
﻿Uzmanı açıkladı. Aşırı tuz tüketimi böbrek hasarına yol açabiliyor
﻿Meryem Ana Kilisesi depremlerde zarar gördü
﻿Meryem Ana Kilisesi depremlerde zarar gördü
﻿Meryem Ana Kilisesi depremlerde zarar gördü
﻿Yunanistan diye kaçak göçmenleri 'Çıplak Ada'ya bıraktılar
﻿Yunanistan diye kaçak göçmenleri 'Çıplak Ada'ya bıraktılar
﻿Yunanistan diye kaçak göçmenleri 'Çıplak Ada'ya bıraktılar
﻿Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 10 Gözaltı 
﻿Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 10 Gözaltı 
﻿Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 10 Gözaltı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.