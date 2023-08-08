Göbek yağlarını yakan 12 içecek ortaya çıktı. Yazın fit kalmak isteyenlere iyi haber

Editör: Murat Öztürk

Yazın insanların en fazla korkulu rüyasının göbek yağları olduğu biliniyor. İnsanların güzel görünmek için kilolardan kurtulmanın yollarını aradığı bildirildi.

Yazın fit kalmak isteyenlere iyi haber geldi. Göbek yağlarını yakan 12 içeceğin ortaya çıkması dikkat çekti.

İŞTE GÖBEK YAĞLARINI YAKAN 12 İÇECEK…

-Çiğ sebze suyu

- Limon suyu

-Siyah çay

-Elma sirkesi

- Siyah kahve

-Kombu çayı

-Maden suyu

-Prebiyotik soda

-Psilyum suyu

-Su

-Yeşil çay

-Süt

GÖBEK YAĞLARI NEDİR?

İnsan vücudunda bölgesel şekilde ortaya çıkan yağlanmalar genler sonucu ortaya çıkan yağlanmalardır. Göbek bölgesinde yağlanma birçok hastalığa sebebiyet verdiğinden tehlikelidir. Bu hastalıklar genellikle ; insülin direnci , kalp damar hastalıkları, metabolik sendrom.

GÖBEK YAĞLARINI ERİTMEK İÇİN 5 ÖNERİ

-Kan şekerini kontrol altında tutmak oldukça önemlidir. Kan şekerini kontrol altında tutarak göbek yağlanması engellenir. Kan şekerinin dengeli biçimde artıp azalması nedeniyle aşırı besin tüketimi gerçekleşmez. Tüketilen daha az besin nedeniyle kilo alımı da ortaya çıkmayacaktır. Kan şekerini dengede tutmak için şeker ve şekerli gıdalar günlük beslenme planından çıkarılmalıdır.

-Vücutta hızlı parçalanan karbonhidratlardan da uzak durulmalıdır. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmek yerine protein ağırlıklı beslenme planı uygulanmalıdır. Göbek bölgesindeki yağ oranı düşene kadar günlük karbonhidrat alımı azaltılmalıdır.

-Metabolizmayı hızlandırıcı gıdalar tüketilmeli, yağ yakıcı bitki çaylarından destek alınmalıdır.

-Günlük program yapılmalı. Uyuma ve yemek süresi ile tuvalete gidilen saat rutinleştirilmelidir. Bu sayede metabolizma daha düzenli çalışacaktır.

-Her gün düzenli olarak geceleri minimum 7 saat uyunmalıdır. Bu sayede hormonlar dengeye girecek ve metabolizma hızlanacaktır.