Göbeklitepe kadar eski. Kazı çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Sayburç Mahallesi’nde yapılan Neolitik Çağ kazı çalışmaları, bölgenin tarihine ışık tutuyor.

Kazıların Göbeklitepe ile yaşıt olan ören yerinde olduğu aktarılıyor. Çalışmalar, bölgenin tarihini yeniden yazabilecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

2021’de keşfedilen ören yerindeki kazılar, Doç. Dr. Eylem Özdoğan’ın başkanlığında devam ediyor.

Özdoğan, bu çalışmaların, Urfa bölgesinin uygarlık tarihine büyük katkılar sağladığını dile getirdi.

Sayburç, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi yerleşimlerin benzer dönemlere ait olduğunu söyleyen Özdoğan, "Sayburç ve çevresindeki kazılar, bu bölgedeki Neolitik kültürün ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu ortaya koyuyor" dedi. Yapılan keşiflerin, 10 bin 500 yıl öncesine tarihlendiği aktarılıyor.

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nizar Polat, Sayburç ve Karahantepe gibi ören yerlerinin, Şanlıurfa'nın turizmine büyük katkı sağlayabileceğini söyledi.

Polat, bu alanların turizme kazandırılması durumunda, bölgenin Neolitik merkez olarak öneminin daha da artacağını ifade etti.

Yabancı arkeologların da katkıda bulunduğu projede, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliğine ilişkin yeni bilgilerin elde edilmesi tahmin ediliyor.

Sayburç’taki kazıların, bölgenin tarihi ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkararak, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgi çekmesi tahmin ediliyor.

Bu kazı çalışmaları, Şanlıurfa'nın tarihsel önemi ve kültürel mirasını daha geniş bir perspektifte anlamak için büyük bir imkanı veriyor.