Göbeklitepe’yi dünyaya tanıtan profesör için pedal çevirdiler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü ve Göbeklitepe Bisiklet Kulübü iş birliğiyle organize edilen etkinlikte, "Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe'ye Pedallıyoruz" teması benimsendi.

Etkinliğin bu yıl beşincisi düzenlendi. Katılımcılar, Prof. Dr. Schmidt'in yaşadığı evde buluştuktan sonra, kent merkezinden başlayan 100 kişilik bisikletli grup, yaklaşık 20 kilometre pedal çevirerek Göbeklitepe'ye ulaştı ve ören yerini ziyaret etti.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Schmidt'in Göbeklitepe ve insanlık tarihi üzerindeki katkılarına değindi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Merve Ofluoğlu ise etkinliği her yıl daha geniş kapsamlı ve uluslararası düzeyde yapmayı planladıklarını ifade etti. Ofluoğlu, "Göbeklitepe, bizim dünyaya açılan kapımızdır ve bu mirası kazandıran Klaus Schmidt'i her zaman rahmetle anacağız" dedi.

Prof. Dr. Klaus Schmidt, Göbeklitepe'de yürüttüğü kazı çalışmaları ve bulgularıyla tarihi aydınlatmış, 2014 yılında vefat etmiştir.