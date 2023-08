Göç eden leyleği vurdular. İnsan olan bunu yapar mı?

İstanbul Arnavutköy'de göç yolculuğuna çıkan leyleği av tüfeğiyle vurup yaraladılar. Ağustos ve Eylül ayı göç dönemi olan leyleklerin elektrik direklerine çarpması ve av merakına bağlı göç yolculukları yarım kalıyor. En son Arnavutköy'de silahla vurulan ve kanadı kırılan leylek tedavi altına alındı. Durumu kritik olan leylek, tedaviye yanıt verirse gelecek dönem göç yolculuğuna devam edebilecek. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, leyleklerin yaralanmalarına karşı elektrik direklerinin ıslah edilmesi ve silahlanmanın önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Göç yolculuğu yapan leylek, Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde Perşembe günü yaralı halde bulundu. Mahalle sakinleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'yle yaralı leylek için irtibata geçti. Ekipler tarafından alınan leylek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'ne teslim edildi. Silahla vurulmaya bağlı kanadında açık kırığı bulunan ve kanaması olan leylek tedavi altına alındı. Şu anda ilaç tedavisi gören leyleğin durumu kritik. Gelecek hafta operasyon geçirmesi planlanan ve göç yolculuğu yarım kalan leylek, tedavilere yanıt verirse önümüzdeki dönem göç edebilecek. Mahalle sakinleri her sene konaklamak için aynı yeri tercih eden başka bir leyleğin de elektrik direği üzerinde kaldığını ve uçmadığını belirtti.



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy ise, göç dönemlerindeki leylek yaralanmalarının elektrik direkleri ve avcılıkla alakalı olduğunu dile getirerek uyarılarda bulundu.

YARALANMALARIN NEDENİ ELEKTRİK ÇARPMALARI VE SİLAH



Prof. Dr. Serhat Özsoy, "Beyaz leyleklerin göç dönemleri Ağustos ve Eylül ayında. Bu süre zarfında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Hatay'a kadar inip oradan Afrika'ya geçiyorlar. Bu süre zarfında beslenmek ya da dinlenmek için İstanbul'daki değişik yerlere inen leylekler bazı şeylerle karşılaşıyor. Bunlardan bir tanesi elektrik çarpmaları. Elektrik direklerinde akıma uğruyorlar ve orada çoğu yaralanıyor ya da ölüyor. Bir diğer neden de insanlar tarafından yapılan şeyler. Ateşli silah yaralanmaları, silahla vuruluyorlar. Bize bu şekilde pek çok leylek geliyor. Tedavi edebildiklerimizi ediyoruz. Bu göç dönemine genellikle yetişmiyor ama bir dahaki döneme uçurabildiklerimizi hayata kavuşturuyoruz" dedi.

DURUMU KRİTİK

Prof. Dr. Özsoy, "En son Yassıören'den gelen leylek fakültemizin acil kliniğine getirilmiş. Oldukça kanamalı, kanadı kırık. Büyük ihtimalle vurulmuş. Silahla vurulmaya bağlı olarak açık kırığı var. Serum veriliyor, gerekli ilaçları yapılıyor. Tedavisi yapılıyor. Stabil hale geldikten sonra da önümüzdeki hafta içinde büyük ihtimalle operasyon yapılacak. Hayata kavuşması oldukça zor, çok uzun süreç gerekiyor. Aylar boyunca… Normal hale gelirse belki bir dahaki sene bahar dönemindeki göçe belki katılır. Onun için uğraşıyoruz. Durumu kritik ama tahmin ediyorum kurtulacak gibi. Gerekli şeyleri yapıyoruz ve dünden beri tedaviye cevap veriyor" ifadelerini kullandı.

DİREKLERİN ISLAHI GEREKİYOR

Prof. Dr. Özsoy, "Biz tedavi ettikten sonra uçabilecek olanları bırakıyoruz uçamayacak olanları da burada besliyoruz. Çok sayıda leylek geliyor ve bu sayı yıldan yıla değişiyor. Bazen yüzü bulur bazen yüzü de geçebilir. Çok sayıda hayvanı tedavi ediyoruz. Elektrik direklerinin izolasyonu gerekiyor. Rüzgar güllerine de hayvanlar çarpıyorlar. Elektrik direklerinin ıslahı gerekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar da bununla ilgili çalışıyor özellikle silahla atış yapan insanlara gerekli cezaları vermeye çalışıyorlar ama her zaman bu mümkün olmuyor. Silahlanma had safhada. İnsanlar sadece zevk almak için kuş gördüğü zaman vuruyor" diye konuştu.

ÜLKEMİZDE AŞIRI DERECEDE SİLAHLANMA VAR

Leyleğin tedavisi için ekiplerle iletişime geçen Hayvanlar Olmadan Asla Derneği Başkan Yardımcısı Gürkan Gazoğlu, “Kurşunlarla havada vurulmuş. İki kanadı da paramparça olmuş. Biz de acil bir şekilde bu noktaya geldik hemen de irtibata geçtik. Hızlı bir şekilde geldiler. Garibin durumu gerçekten çok kötü. Ülkemizde aşırı derecede bir silahlanma var. Leyleği dün aldık ve devletimize teslim ettik. Genel durumunu da biz yakından takip ediyoruz ama silahlanma hem hayvanları hem de insanlara zarar verecek kadar hızlanmaya başladı. Burası göç yolu ve bu noktada konaklıyorlar. O saçmalar, atılan her şey bir insana da zarar verebilir. Göçü yarım kaldı, büyük bir ihtimalle de artık gidemeyecek. Mazlum bir can dün hepimiz çok ağladık. Bir garibe yapılanı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

HER SENE GELİP YUVA YAPIYORLAR

Mahallede Esnaf Yıldıray Yavaş da, "Her sene gelip yuva yapıyorlar. Yeni yeni uçmaya başlamışlardı. Büyük ihtimalle uçunca birisi tarafından vuruldu. Bana getirildi. Ben de gerekli yerleri defalarca aradım. Yaşaması güzel bir şey ama yine de yetkililerin daha dikkatli olması lazım. Hayvan diyerek geçmeyelim. Yaralı leyleğin kardeşi şu an tek kaldı. Annesi defalarca dolaştı akşam ama bulamadı" dedi.